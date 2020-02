Bonne nouvelle pour les jeunes qui réclament une infrastructure permettant la pratique du skateboard et du vélo BMX.



"En vue de l’obtention de subsides de la Région wallonne, à hauteur de 75 % des investissements en infrastructures sportives, nous avons rentré pas moins de 8 projets de législature. Parmi lesquels la création d’aires de jeux à la cité de Bailleul, au domaine d’Estaimbourg, ainsi qu’à Évregnies, Leers-Nord et Néchin. Et nous répondrons également à la demande spécifique des adolescents qui se sont manifestés dernièrement pour obtenir un skate park dans l’entité" , annonce l’échevine des Sports Christine Dubus. B.V.