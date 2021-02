Dans toute la Wallonie, 128 chauffeurs d'autocars ont remercié leurs collègues de ligne du TEC ce jeudi.Depuis novembre 2020, les lignes les plus fréquentées en Wallonie sont renforcées par des autocars aux heures de pointe. Cette mesure du Gouvernement wallon permet le respect de la distanciation sociale à bord du véhicule. Il y a actuellement 128 autocars, d’une vingtaine d’entreprises privées, qui renforcent les lignes du TEC., détaille-t-on du côté de la Fédération Belge des exploitants d'Autobus et d'Autocars et des organisateurs de voyages (FBAA).Ce jeudi matin, les chauffeurs d'autocars ont ainsi apposé un autocollant sur leurs véhicules qui renforcent des lignes en Wallonie.Dans le Hainaut, cette petite action s'est déroulée sur la place Robecyn à Espierre.