Les élèves du Collège Sainte-Marie de Mouscron se sont mobilisés pour une exposition Mouscron - Comines M. Del. L'exposition est organisée sur le thème des conflits armés dans le cadre d'une campagne menée par la Croix-Rouge. © D.R.

À partir de ce vendredi 18 juin, la bibliothèque de Mouscron va accueillir une exposition organisée par les élèves de rhéto en sciences sociales du Collège Sainte-Marie sur le thème des conflits armés. Un événement qui se tient dans le cadre de la campagne La guerre, ça nous regarde, menée par la Croix-Rouge et qui fait partie d'un travail plus global sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire.



"L'exposition s'articule autour de deux axes, explique Magali Molle, enseignante au Collège Sainte-Marie. Le premier reprend plus de 200 créations artistiques, principalement des dessins, réalisés par des Mouscronnois de tous âges, sur le thème de la guerre et ses représentations. Le second est constitué d'une animation interactive sur le parcours des enfants-soldats, et la mise en scène des choix auxquels ces enfants sont confrontés."



L'exposition, accessible lors des heures d'ouverture de la bibliothèque, se tiendra jusqu'au 9 juillet.