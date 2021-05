Les façades du Centre Hospitalier de Mouscron s'offrent un bon nettoyage de printemps ! Mouscron - Comines M. Del. Les travaux d'entretien se dérouleront en deux phases distinctes. © D.R.

Depuis ce début de semaine, un nettoyage intensif est en cours du côté des façades du Centre Hospitalier de Mouscron. En effet, les plaquettes de parement jaune et les rideaux électriques, installés il y a une douzaine d'années, ont subi les agressions du temps et de l'air impur. Une rénovation s'avérait ainsi utile.



L'opération va se dérouler en plusieurs phases. La première concerne l'assainissement du recouvrement attaqué par la pollution citadine, ce qui va être effectué durant tout le mois de mai. "Les salissures tenaces ne résisteront pas au nettoyeur vapeur de Duoclean, signale-t-on du côté du CHM. Un système de nettoyage à vapeur complètement écologique, de l'eau et uniquement de l'eau sans produits chimiques, suffira pour ôter la saleté des murs extérieurs."



Pour monter à près de 23 mètres, une nacelle est évidemment indispensable. "Cet engin empiétera quelque peu sur certaines places de parking." Lors de l'entretien de la façade avant du bâtiment hospitalisation côté dialyse, l'entrée du service sera inaccessible les 10 et 11 mai. L'accès s'effectuera par l'entrée principale du CHM. Durant l'entretien de la façade avant du bâtiment côté auberge de jour, les places de parking face à la dialyse côté piéton sont condamnées jusqu'au 12 mai. Les places de parking à l'arrière du bâtiment Centre Ouïe et Parole, Médecine de garde et médecine de travail seront réquisitionnées pour les véhicules et les transports de patients dialysés. Le dépose-minute sera quant à lui condamné du 12 au 21 mai.



Le changement des stores de toutes les fenêtres sera effectué lors de la deuxième phase. "La même nacelle sera utilisée pour placer de nouveaux stores. L'exécution s'effectuera en suivant les mêmes étapes : façade dialyse, façade Sodexo, entrée principale..." Le renouvellement des stores se terminera au niveau du centre de formation. "La nacelle installée à proximité du CFPC perturbera légèrement la circulation mais ne bloquera pas l'accès vers le parking du personnel de la rue de la Coquinie."



Cette deuxième phase démarrera dès ce 8 mai pour se clôturer, en pratique, le 15 juillet.



En chiffres, on mesure facilement l'ampleur du chantier. Les façades sont hautes de 23,5 mètres et longues de 200 mètres. Cela représente 4 200m² de surface à laver avec 325 châssis pour le bloc hospitalisation et 25 pour le bloc situé à la rue de la Coquinie. Ce qui nécessitera quelques mètres de cubes d'eau.