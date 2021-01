Il y a quelques jours, Cécilia Gondard, Conseillière aux Français de l'étranger, avait organisé une première @rencontre pour les Français de Comines-Warneton. Une rencontre virtuelle qui avait été couronnée de succès et où plusieurs sujets avaient été abordés tels que les impôts, les retraites, les relations avec la Caisse d'Allocations familiales, le télétravail, la vie des couples non mariés transfrontaliers, etc.Ces sujets, Cécilia Gondard les abordera également avec les Français de Mouscron ce vendredi sur le coup de 18h30.Pour participer à cette rencontre, il suffit de s'inscrire directement et gratuitement via le site eventbrite.fr Les Conseillers aux Français de l'Étranger, ex-Conseillers Consulaires, sont le relais des résidents français installés en Belgique avec leurs administrations.