La maison de jeunes Carpe Diem a décidé de mettre la main à la pâte afin de ramasser un bon nombre de déchets dans la ville. Dix personnes ont ainsi répondu à l’appel il y a quelques jours afin de débarrasser la ville des déchets traînant entre la rue de la Morte-Lys, la MJC et les écluses au bord de la Lys.



Sur cette courte distance d’à peine 500 mètres, une bonne remorque de déchets a été ramassée.



“À la base, nous participons chaque année à l’opération Wallonie plus propre de Be Wapp. À cause du Covid, cela fait deux années de suites que nous ne pouvons pas le faire. Récemment, le gouvernement a autorisé les rassemblements extérieurs à dix personnes, nous nous sommes donc dit que nous allions quand même ramasser les déchets cette année, mais de notre côté avec le projet du cheval de traitement des déchets lancé par la Ville”, explique Florian Becquart, animateur à la maison de jeunes Carpe Diem à Comines.





Les citoyens encouragés à faire de l’exercice

Évidemment, pour pouvoir participer, cela nécessitait une inscription via un formulaire en ligne, mais ce n’est pas sans mal que les places ont été réservées., explique Florian.Un projet qui se révèle très important pour le personnel du Carpe Diem étant donné qu’ils sont, depuis plusieurs années, proactifs dans les projets écocitoyens., raconte Florian Becquart., conclut l’animateur de la maison de jeunes.Une action qui a vraiment sensibilisé les personnes présentes sur place, mais qui sensibilise également les citoyens cominois, qui chacun de leurs côtés, sont de plus en plus nombreux à ramasser des déchets.Le centre sportif local de Comines-Warneton envisage de dévoiler prochainement, des parcours à réaliser au sein de l’entité. Ils auront pour but de motiver la jeunesse locale ainsi que les plus âgés et les familles à faire un peu d’exercice.Ces parcours pourront être faits en marchant, en courant ou encore à vélo. Ils pourront également être agrémentés de différentes activités, comme, des quiz, des concours photos, de petits jeux attractifs et surtout un ramassage des déchets qui devrait être programmé après les vacances de Pâques., explique Alexandre Vandermarlière, coordinateur de l’Association pour la Gestion des Infrastructures Sportives Cominoises (Agisc). Un projet mené par le centre sportif local qui permettra de “mêler l’utile à l’agréable”, précisent Alexandre Vandermarlière et Chantal Bertouille, trésorière de l’Agisc. Les parcours seront révélés prochainement.