Comme partout ailleurs dans le pays, le secteur Horeca qui a été directement et lourdement impacté par la crise sanitaire ces derniers mois va de nouveau pouvoir accueillir la clientèle, exclusivement en terrasse, dès ce samedi 8 mai à Mouscron. Pour que cette bouffée d’air se passe au mieux pour tout le monde, la Ville de Mouscron rappelle avoir apporté un vif soutien aux tenanciers de cafés, bars ou restaurants.



"La Cellule de Schéma Développement Commercial a d’abord centralisé les demandes d’aides, souligne-t-on du côté de la Ville. Du matériel varié a ensuite été mis à disposition gratuitement. Chaises supplémentaires, tonnelles, protections de sécurité (bacs à fleurs, barrières, …) ou sollicitations d’extension de terrasses, tout a été mis en œuvre pour que ce retour en terrasses se déroule le plus confortablement possible dans le respect strict des mesures sanitaires."



La bourgmestre Brigitte Aubert (cdH) profite de cette occasion pour remercier une nouvelle fois les bénévoles et tout le personnel impliqué pour leur investissement au sein du centre de vaccination qui répond pleinement aux aspirations des citoyens à se faire vacciner. "Aussi, pour que tous ces efforts ne soient pas vains, restons vigilants et solidaires en appliquant les gestes barrières."