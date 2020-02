Le groupe mythique français des années 1990 sera en concert le 25 mars au centre culturel de Mouscron et le 26 mars à la maison culturelle d’Ath.



Le duo mythique des années 1990 revient sur scène avec un album totalement assumé au parfum de lâcher-prise. Depuis Mandarine et la récompense des Victoires de la musique en 2016, la quatrième de leur carrière, la tournée a été longue.



Ceux qui connaissaient les paroles de leurs chansons sur le bout des doigts reprendront en chœur "L’Autre Finistère", "Fous à lier" ou encore "Un monde parfait". Infos et réservation via les sites www.centrecultureldemouscron.be et www.maisonculturelledath.be.