Les Mouscronnois ont retrouvé leur Extra ! Mouscron - Comines M. Del. © D.R.

Ce vendredi, le magasin Extra a ouvert ses portes dans le nouveau bâtiment qui remplace l'ancien Colruyt à la rue de Menin.



Après une petite fermeture, le temps de prendre ses nouveaux quartiers, le magasin Extra peut de nouveau accueillir ses clients ! Ce n'est cependant désormais plus au sein de la galerie marchande du Carrefour que l'on pourra retrouver l'enseigne notamment spécialisée dans les produits d'entretien et d'hygiène issus du déstockage ! En effet, le magasin a pris place au sein d'une toute nouvelle surface à retrouver à la place de l'ancien Colruyt à la rue de Menin.



"Le personnel du magasin a travaillé d'arrache-pied pendant un mois pour accueillir leurs clients dans ce magnifique nouveau magasin, souligne Caroline Falleau, community manager d'Extra. Tout le monde est très heureux de ce déménagement. Si nous gardons la même superficie que l'ancien magasin situé dans la galerie marchande, nous gagnons surtout en visibilité ! Ce nouveau magasin peut être vu depuis la rue et c'est évidemment un plus. Nous pouvons ici développer notre concept au maximum."