Les opposants à l'extension du poulailler à Dottignies continuent le combat Mouscron - Comines M. Del. © PIRARD

Après réflexion, les riverains ont décidé d'aller en recours au conseil d'État.



Il y a quelques semaines, c'était la douche froide pour le collectif de riverains opposés à l'extension du poulailler industriel à Dottignies. En effet, ils voyaient les ministres Tellier et Borsus ne pas rendre de décision suite à leur recours introduit. C'est donc la décision favorable du Collège communal qui se voyait être confirmée.



Tous les feux sont donc au vert pour l'extension de ce poulailler qui passerait ainsi de 70 000 à 130 000 poulets, pour une production annuelle de plus de 900 000 poulets. "Ce qui en ferait un des plus grands de Wallonie", soulignent Antoine Verhulst, Dominique Roubière, Dominique Persyn et Rebecca Nuttens, représentants des riverains opposés au projet.



Leur dernière chance pour faire entendre leur voix est désormais d’introduire un recours au conseil d’État. Une procédure longue et coûteuse. "C’est pourquoi, avec les riverains, nous avons pris le temps de la réflexion."