L’art 3.0 débarque à Mouscron. L’artiste français, Mister P, résidant désormais à Mouscron, a en effet lancé sa première collection NFT. Cela signifie donc que l’ensemble de ses graffitis et collages sont accessibles numériquement grâce à une blockchain qui garantit son authenticité et sa certification. L’objectif de cet art 3.0 est de rendre l’art éphémère permanent. Il permet également de graver dans le marbre des œuvres vouées à disparaître et les propager dans le monde entier.

Les œuvres de Mister P sont déjà visibles partout dans Mouscron. "Mister P est un artiste français venu s’installer à Mouscron il y a de nombreuses années", confie Klodia Vanloo, attachée de presse de Mister P. "Il réalise de nombreux collages et graffitis visibles un peu partout dans Mouscron. Sa pièce maitresse n’est autre que Charles de Gaulle qu’il aime représenter, sans pensée politique."

L’artiste franco-mouscronnois a décidé de lancer sa première collection NFT. "Mister P veut faire de l’art éphémère un art permanent", poursuit Klodia Vanloo. "Son objectif est de rendre ses œuvres d’art accessibles à tous et de façon permanente grâce au NFT. Ce dernier permettra aux acquéreurs de recevoir une version de l’œuvre choisie en numérique et en haute définition. La certification et l’authentification sera assurée par la blockchain. Il sera également possible de géolocaliser les œuvres acquises grâce à Google Maps. Certaines d’entre elles ne sont toutefois plus visibles en rue suite, la plupart du temps, à la destruction du mur où elles étaient réalisées."

Cet art 3.0 permet également aux musées de se diversifier. "Les NFT permettent aux musées de diversifier leurs sources de revenus", indique Klodia Vanloo. "Beaucoup de jeunes se tournent vers les cryptomonnaies, les NFT assurent donc un positionnement idéal face aux nouveaux champs de possibilités. Cela permettra également à une nouvelle génération d’artistes, inspirée de la culture geek, de se faire connaître."

De nombreux artistes ont déjà opté pour les NFT. "Le Christie’s était le premier musée à proposer des œuvres sur NFT", informe Klodia Vanloo. "Il propose des œuvres d’Andy Warhol sous forme numérique. Le musée des Offices de Florence a également franchi le pas et vendu une œuvre de Michel-Ange pour 140 000 euros. L’œuvre numérique la plus chère revient à Beeple qui est parvenu à toucher 69 millions de dollars pour l’une de ses œuvres. D’autres artistes comme Takashi Murabani, Daniel Arsham et Damien Hirst se sont également lancés dans le mouvement."