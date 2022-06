L’émotion sera forcément palpable pour certains pompiers: c’est désormais à Évregnies que ceux de Mouscron, Dottignies et Estaimpuis seront regroupés. C’est en effet à partir de ce mercredi qu’ils interviendront désormais depuis la caserne flambant neuve située au rond-point du sabot.

Afin de marquer le coup, le cortège de véhicules qui rejoindra Évregnies suivra un parcours symbolique sur lequel vous êtes forcément conviés pour un dernier salut.

Le départ depuis la caserne de Mouscron est prévu à 10 heures. Le chemin se fera par la rue du Billemont, puis descente de la rue des Moulins pour un passage devant le centre administratif. Direction ensuite la route Express pour une sortie au second rond-point, passant du côté de la Ferme Balthazar avant d’arriver à la caserne de Dottignies, rue des Écoles, vers 10h20. Passage vers la rue Cardinal Mercier, rue du Pont Bleu, rue du Château d’eau… Bifurcation rue de Warcoing et de Lille pour rejoindre la caserne d’Estaimpuis vers 10h40 avant de rebrousser chemin pour rejoindre Évregnies, vers 11 heures, en passant par le rond-point du chemin de fer et la N511.