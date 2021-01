Jusqu'au lundi 18 janvier prochain, l'opération Virtual Shopping Days se tient sur l'ensemble du territoire wallon. L'objectif de cette dernière est d'inciter les clients à visiter les ressources numériques des commerçants, que ce soit leur site internet, leurs réseaux sociaux ou autres. Cette campagne, orgainsée par le Syndicat Neutre pour les Indépendants, a dès lors pour vocation de faire en sorte que les clients développent davantage un réflexe achat local en ligne et prennent conscience qu'il n'y a pas que les grandes chaînes internationales qui sont présentes sur la toile.Comines-Warneton figure parmi les plus de 35 villes wallonnes à prendre part à l'opération. Pour l'occasion, un grand concours est organisé., détaille Marie Moity, coordinatrice de l'Agence de Développement Local (ADL) de Comines-Warneton.La liste des commerçants ainsi que le formulaire de participation sont à retrouver en ligne sur le site de l'opération "À l'issue de ce concours, un tirage au sort sera effectué pour désigner trois gagnants qui remporteront chacun quatre chèques de 25€, soit trois lots de 100€ à dépenser dans les commerces participants ! Le tirage au sort, effectué à Comines-Warneton avant la fin du mois de janvier, ainsi que le nom des gagnants, seront diffusés et communiqués sur le site et la page Facebook de la Ville ainsi que sur le site de l'ADL."