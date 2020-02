Il faudra mouiller le maillot et convaincre la capitaine. "Je suis prêt à me donner beaucoup de mal pour y arriver", avance le maître-nageur de la piscine d’Estaimpuis qui envisage de postuler au CEME.

Jeter le bébé avec l’eau du bain

Depuis quelques semaines, Logan Arlon se fait violence, en essayant de se lever, tous les matins, de très bonne heure. Après avoir langé et biberonné Pharell et Elif. "Dans la perspective de présenter ma candidature, je mets tout en œuvre pour retrouver une condition physique hors pair. Je prolongerai, bien au-delà du mois de février, l’opération "Tous à l’eau" ! J’ai aussi redécouvert les vertus d’une alimentation saine qui me permet d’avoir la banane en montant, chaque semaine, sur la balance. Et, d’ici quelques mois, certains de mes amis ne me reconnaîtront plus", affirme, avec détermination, le professeur de psychomotricité et d’éducation physique qui enchaîne, depuis cinq ans, les contrats intérimaires dans les écoles maternelles et primaires de l’entité.

L’école de mes rêves

Tout gamin, Logan Arlon a souvent mis les mains dans le cambouis. "J’ai suivi des études de mécanicien garagiste à Don Bosco. Mais je n’étais pas fait pour passer mes journées en bleu de travail dans la fosse. Après une année de galère comme ouvrier d’usine, je me suis rendu compte à quel point je voulais retourner à l’école pour décrocher un nouveau diplôme. C’est ainsi que j’ai repris des études de professeur d’éducation physique, un peu sur le tard."