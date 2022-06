"Dans la nuit de vendredi à samedi, entre 3 heures et 4 heures de la nuit, des personnes mal intentionnées et certainement sans cœur sont venues voler les vélos/trotteurs/balancelles/bascules/toboggan de nos plus petits élèves de l’école Saint-Charles Luingne", indique-t-on sur les réseaux sociaux.

Cela faisait moins d’un mois que les petits bouts pouvaient enfin jouir de la nouvelle cour du côté de la rue 12ede Ligne. C’est là que se trouvaient les jeux.

Un ensemble qui avait été progressivement acquis par l’école via "brocante, en seconde main ou tout simplement achetés avec l’argent gagné lors des fêtes scolaires".

Un message à destination du voleur

"Si ce message vient jusqu’à toi/vous (merci de partager), sache que tu prives plus de 130 enfants de jouer avec un matériel varié et divers. De plus, les enfants sont très tristes mais sache que leur réponse est plus forte que ton délit "ne t’inquiète pas madame, on jouera ensemble sans jeux. Toutefois, nous pensons te connaître… Votre/ton délit a été filmé sous plusieurs angles. La police enquête! De plus, avant de revendre le matériel… (car je ne pense pas, que tu vas donner ces jeux pour tes enfants, une personne comme toi n’a pas de cœur. N’oublie pas d’effacer le nom de notre école écrit sous les jeux! (Je te souhaite bon courage) Cependant, si tu as des remords, sache que tu peux déposer les jeux au même endroit (surtout que tu sais comment entrer dans l’école)."