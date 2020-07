Mouscron: lutter contre le racisme et la haine sur Internet Mouscron - Comines Mickaël Delfosse © Nicolas Armer/dpa

Fatima Ahallouch (PS) a dénoncé le comportement haineux de certains citoyens sur les réseaux sociaux.



S’il y a bien un endroit où le racisme fait rage, c’est sur Internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. La cité des Hurlus n’échappe malheureusement à ce phénomène d’actualité.



"Nombre de nos concitoyens s’en donnent à cœur joie, anonymement ou non, sur des groupes de partage de l’actualité locale, sous des articles de presse ou, tout simplement, sur leurs profils respectifs, ne peut que constater la cheffe de groupe PS, Fatima Ahallouch. L’on peut lire des horreurs, comme l’incitation au meurtre de certains de nos concitoyens, voire des appels à bouter le feu au centre Fedasil, le tout agrémenté d’insultes et d’un ton méprisant."



La liberté d’expression a bien ses limites. "Les propos racistes, xénophobes, les appels à la haine ou à la violence sont des délits, interdits par la loi. Des plaintes sont possibles, notamment auprès d’Unia mais les moyens d’action sont limités. La haine en ligne reste encore difficile à traquer et à condamner, si ce n’est en comptant sur la bonne volonté des administrateurs des pages ou, plus globalement, des services de modération des réseaux sociaux."