Zoé (prénom d’emprunt), 23 ans, n’a pas la boisson joyeuse. Cette Mouscronnoise est poursuivie pour trois scènes de coups datant de 2019. En pleurs à l’audience, elle paraissait terrorisée et dit avoir changé : "J’étais une grosse consommatrice d’alcool. J’ai fait un travail sur moi-même. Aujourd’hui, je suis bien insérée dans la société et je ne dépasse plus mes limites."