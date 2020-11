Martine visite Mouscron ! Mouscron - Comines M. Del. Un ouvrage de 61 pages, disponible en français et en néerlandais, met en scène Martine au sein de la cité des Hurlus. © VILLE DE MOUSCRON

Martine, la célèbre petite héroïne de Gilbert Delahaye et de Marcel Marlier, continue son petit tour de Belgique ! En effet, après Martine visite Bruxelles et Martine visite Tournai, place à Martine visite Mouscron.



Dans un ouvrage de 61 pages, Martine joue en effet la guide touristiques de la cité des Hurlus en évoquant le folklore, le patrimoine et les traditions mouscronnoises. Une ville qui n'est évidemment pas inconnue pour la jeune fille puisqu'on y retrouve le Centre Marcel Marlier



Ce livre est ainsi disponible tant en français qu'en néerlandais. Il est en vente auprès de la Maison du Tourisme de Mouscron au prix de 12,5€. Cependant, suite aux mesures sanitaires en vigueur, la vente se fait uniquement sur rendez-vous en appelant le 056.860.370.



Si vous cherchez une idée de cadeau à placer sous le sapin, voilà un ouvrage qui pourra plaire tant aux petits qu'aux grands !