La députée est tout d’abord revenue sur les deux années écoulées et sur ce qu’a pu engendrer la crise du coronavirus. “On ressent de plus en plus cette perte de confiance envers la politique. La crise n’a pas amélioré les choses. C’est compliqué pour le citoyen, parce qu’il ne se retrouve pas forcément dans les gens pour qui il a voté. À certains moments, j’étais même gênée d’être politique. On nous met tous dans le même bateau alors qu’on ne s’y retrouve pas forcément non plus.”