En 2015, Sébastien Millecam a osé. Osé sortir un concept nouveau, osé expérimenter une sorte de Mario Kart transposé dans la réalité. Battlekart ouvrait à Dottignies, il y a déjà sept ans. Depuis, son succès s’est exporté et dépasse largement les frontières mouscronnoises.

En Belgique, Battlekart s’est aussi installé à Courtrai, Anvers, Herentals, et Marche-en-Famenne. Et puisque le concept est universel, l’Allemagne (Cologne et Bispingen) et la France (Nantes, Tours et Metz) ont aussi succombé aux charmes de ce jeu vidéo géant, où le siège de votre karting remplace le traditionnel canapé. Depuis le 29 avril, Battlekart a conquis Paris (au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte). " Le projet ne date pas d’hier. Il a vu le jour dans un hall d’expo, comme c’est le cas notamment à Courtrai ou à Anvers. Quand il n’y a aucun événement, nous avons le champ libre, en moyenne pour 250 jours par an ", explique Sébastien Millecam.