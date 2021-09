La cour d'assises du Hainaut a auditionné, lundi, le juge d'instruction et les policiers qui ont enquêté sur la mort de Daniel Frantzen, tué chez lui à Mouscron, le 11 décembre 2018. Camille Tonnoir, son ex-beau-fils, est accusé de l'avoir assassiné en le frappant de sept coups de couteau portés au niveau du torse. Le jour des faits, l'accusé s'est présenté au commissariat de police de Mouscron, à 14h55, pour annoncer qu'il avait planté un homme en plein cœur. Il avait les mains recouvertes de sang et il avait laissé l'arme du crime, un couteau de boucher ensanglanté d'une longueur d'une vingtaine de centimètres, sur le siège passager de sa camionnette stationnée devant l'hôtel de police. Il y avait aussi des clés et un courrier d'avocat.

Quand les policiers se sont rendus sur la scène de crime, dans une habitation sociale située le long de la rue du Manège à Mouscron, la porte d'entrée était verrouillée. L'auteur des faits était passé par une grille située à droite de la maison, donnant accès au jardin.

Une fenêtre située à l'arrière de la maison était brisée. Un marteau avait été jeté dans la vitre de la porte vitrée. Blessé par les débris de verre, l'auteur est entré dans la maison, laissant des traces de sang derrière lui. Il est passé par le salon et la salle à manger, se rendant dans le hall d'entrée, où il a tué la victime qui venait de descendre de l'étage.

Des gouttes de sang ont aussi été découvertes sur le trottoir et sur la rue du Manège, ainsi que sur une gouttière et sur le grillage fermé d'un cadenas. L'auteur avait donc emprunté le même chemin pour quitter les lieux, ce qui a été confirmé par les traces de semelles relevées sur le sol. Le corps de Daniel Frantzen gisait au bas de l'escalier, couché sur le sol, la tête appuyée contre le mur d'escalier. L'homme était revêtu d'un peignoir et chaussé de pantoufles. Ses vêtements avaient absorbé le sang qui s'écoulait des six plaies visibles sur le torse. Aucune trace de défense n'a été relevée sur le corps de la victime, frappée à sept reprises. Les coups ont touché les poumons et le cœur.

Le téléphone portable de la victime se trouvait à l'étage, près de l'ordinateur sur lequel travaillait probablement Daniel Frantzen. L'habitation n'a pas été fouillée. Du sang et des débris de verre ont été retrouvés sous les semelles des bottines portées par l'auteur présumé des faits, ainsi que sur son pantalon.

Interrogé par les policiers, après avoir refusé l'aide d'un avocat, le suspect a raconté aux policiers ses déboires financiers à la suite de sa rencontre avec la fille de la victime. Le magasin repris par la la fille de la victime étant déclaré en faillite, les créanciers se sont retournés vers celui qui s'était constitué garant de l'entreprise, Camille Tonnoir, qui refusait de payer une somme de 11.000 euros.

L'assassin présumé a été auditionné par le juge d'instruction dans la foulée. Camille Tonnoir a donné des détails qui corroborent les constatations médico-légales, ce qui a surpris le juge d'instruction. "Il n'était pas dans un état second, c'était assez interpellant", a déclaré le juge d'instruction Véronique Laloux devant la cour.

Le juge d'instruction a interrogé l'avocat civiliste chez qui l'accusé s'était rendu avant de commettre un crime. Camille Tonnoir refusait d'éponger les dettes du commerce failli de sa compagne et craignait la saisie de sa camionnette. "L'avocat lui a expliqué qu'il n'avait pas eu gain de cause devant le tribunal de l'entreprise mais il espérait l'obtenir en appel. Toutefois, le juge de paix avait ordonné l'exécution provisoire du jugement. N'ayant rien compris, l'accusé s'est levé en disant : ce n'est pas juste. Il a quitté le cabinet dans un état de rage."

Camille Tonnoir avait rendez-vous à 14h chez son avocat. Il y est resté moins de cinq minutes. Il s'est ensuite rendu chez lui, mettant treize minutes pour rejoindre son domicile. Il a mis aussi, entre treize et quinze minutes pour se rendre chez la victime, puis cinq minutes pour rejoindre le commissariat. À 14h52, il a envoyé un SMS à sa compagne, pour lui annoncer qu'il allait en prison. Trois minutes plus tard, il était privé de liberté.

L'enquête a évolué et notamment la téléphonie, révélatrice de l'état d'esprit de l'accusé le jour des faits, mais aussi les jours précédents. Pour le juge d'instruction, le meurtre était prémédité, ce qui n'est contesté par personne.