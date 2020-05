Ce matin, les débats sur la culpabilité débuteront devant la cour d'assises du Hainaut dans le cadre du procès de Jordan David, accusé d'avoir assassiné Marie-Hélène Di Francesca, la nuit du 4 au 5 avril 2018 à Estaimpuis. Avant cela, la cour entendra les derniers témoins de moralité.

La question est de savoir si l'accusé a prémédité son geste ou pas. Mardi, la cour a auditionné ceux et celles qui ont bien connu les protagonistes de cette histoire dramatique dont la fin s'est jouée dans un bois de Cerfontaine, où Jordan David a enterré le corps de la victime.

Il ressort des débats que Marie-Hélène Di Francesca, 45 ans, était une femme fragile qui cherchait l'âme soeur depuis des années. C'était aussi une femme malade qui ne trouvait pas de remède à ses maux. Elle ne parlait pas de Jordan David à ses proches. A certains de ses amis, elle parlait d'un flirt auquel elle n'avait pas donné suite en raison de leur différence d'âge. Jordan avait 21 ans. Cependant, des SMS démontrent qu'elle le relançait, parfois.

Jordan David est un gamin qui a grandi sous l'aile protectrice de sa maman. Plus tard, il s'est mis à protéger sa maman, régulièrement agressée verbalement par son époux, un enrepreneur brut de décoffrage qui ne crachait pas sur l'alcool. Il exerçait le même métier que sa maman, agent de gardiennage, et ils avaient les mêmes passions, la course à pied, les balades dans la nature ...

Au moment des faits, sa mère était en voyage. Quand elle est revenue, elle trouvait que son fils était triste et mélancolique, malgré le fait qu'il pouvait réaliser son rêve, entrer au sein de l'armée belge. Elle ignorait l'existence de Marie-Hélène Di Francesca. Son fils avait fréquenté une autre jeune fille qui a préféré mettre fin à leur histoire en raison de l'omniprésence de la maman de Jordan.

La maman estime que son fils doit être puni pour ce qu'il a fait mais elle ne l'abandonne pas. Mercredi soir, on saura si son fils est un assassin ou un meurtrier. Tout dépend de la décision des douze jurés, très actifs depuis deux jours malgré les conditions sanitaires très strictes, imposées par les autorités judiciaires montoises dans le cadre de la pandémie du Covid 19.

Enfin, notons que le père de Jordan a contesté un fait important devant la cour, il n'a jamais expliqué à son fils comment arrêter les convulsions d'une volaille fraichemente éxecutée à la lame.

Jordan avait expliqué que Marie-Hélène convulsait après avoir heurté accidentellement un coin de table lors d'une chute. Il a alors serré une cordelette autour de son cou, pensant qu'elle était morte. Le médecin légiste est formel : elle aurait pu être sauvée et c'est la manoeuvre de strangulation qui a causé la mort.