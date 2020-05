Ingrid Godart, avocat général à la cour d'assises du Hainaut, a demandé aux jurés de prononcer la culpabilité de Jordan David pour l'assassinat de Marie-Hélène Di Francesca, étranglée chez elle la nuit du 4 au 5 avril 2018 à Estaimpuis.

L'avocat général a demandé aux jurés de répondre par l'affirmative à la première question relative au meurtre. "En lui serrant la cordelette autour du cou, il était déterminé à la tuer avec minutie, rigueur et sang-froid", avance Ingrid Godart .

La magistrate a mis en évidence sept points qui, selon elle, convergent vers un crime prémédité. Concernant la circonstance aggravante de préméditation, véritable enjeu du débat, l'accusation soutient qu'elle existe compte tenu d'un certain nombre d'éléments précis et concordants. Elle en compte sept.

Premier élément: les deux visites faites par Jordan David à Cerfontaine, le 31 mars et le 2 avril 2018. "Il n'y est pas allé pour faire des travaux. Il a eu l'occasion d'observer le terrain et de choisir un endroit où cacher le corps", explique Ingrid Godart.

-Second élément: le choix de stationner son véhicule, le 4 avril, à 400 mètres du domicile de la victime, alors qu'il y avait de la place devant chez elle.

-Troisième élément: l'accusé a dit à son frère qu'il ne rentrerait pas de la nuit.

-Quatrième élément: Jordan David désactive son GSM avant d'entrer chez la victime pour ne pas être localisé.

-Cinquième élément: la présence de la cordelette dans la poche de l'accusé.

-Sixième élément: l'article paru dans le Paris Match retrouvé chez lui, relatif à un crime similaire qui s'est déroulé en France. Selon la mère de Jordan David, c'est elle qui l'avait donné à son fils car il s'agissait d'un agent de gardiennage, le métier de Jordan et de sa maman.

-Septième élément: les actes qui ont été faits une fois le crime commis, avec une certaine lucidité pour effacer toutes les traces. Pour l'avocat général, Jordan David n'a pas agi dans la panique.

L'accusation estime que ces éléments ne sont pas des coïncidences et a dressé une ligne du temps pour appuyer ses arguments.

Tout commence en janvier 2016 quand Jordan David rencontre Marie-Hélène Di Francesca dans un café à Pecq. Ils cessent de se voir en avril 2016 mais ils ont encore des échanges via les réseaux sociaux.

Marie-Hélène ne trouve pas le vrai amour et son état de santé se détériore. Jordan, quant à lui, fréquente une jeune femme de novembre 2017 à janvier 2018.

Un mois plus tard, dès le 11 février 2018, ils reprennent contact via des messages échangés entre eux mais Jordan est fâché car Marie-Hélène a envoyé une invitation au patron de Jordan, l'invitant à être son ami sur Facebook.

Le 19 mars, il lui envoie un SMS mais elle ne répond pas. "Il rumine, il s'enfonce".

Le 31 mars, Jordan est dans son chalet de Cerfontaine mais on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il y retourne le 2 avril mais il ne travaille pas dans son chalet. Entretemps, sa mère est partie en Bulgarie pour trois jours. Il a le champ libre.

Le 3 avril, Jordan demande à Marie-Hélène s'il peut passer chez elle le lendemain soir. Il s'y présente le 4, vers 21 heures. "Il voulait renouer avec elle. Il voulait cette femme pour lui et pour nul autre. Il craignait qu'elle ait une relation sérieuse avec un autre homme. Si elle se refusait à lui, il passait à l'acte et c'est ce qu'il a fait."

La soirée débute mal. "Elle ne le reçoit pas en tenue sexy mais en training, elle se moque de lui et de son projet de rentrer à l'armée, lui reproche d'avoir bu et, surtout, elle échange des messages avec d'autres hommes. Il décide de passer à l'acte. Son mobile est la jalousie, la colère, l'extrême possessivité. Il s'est fait un film avant de se rendre chez elle. La crainte de sa mère et de voir ses projets s'envoler sont aussi des mobiles possibles."