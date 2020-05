La cour d'assises du Hainaut a auditionné ce mardi matin, les experts en maladie mentale qui ont analysé Jordan David, accusé d'assassinat, durant l'enquête à la demande du juge d'instruction. L'accusé est responsable de ses actes n'étant, ni au moment des faits, ni au moment où il fut examiné, dans un état grave de déséquilibre mental ou atteint par une maladie mentale qui aurait aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, selon eux.

Les experts ont été interpellés par la méticulosité dont l'accusé a fait preuve lors de la reconstitution. Le neuropsychiatre Xavier Bongaert et le psychologue Donatien Maquet ont été désignés pour ce volet de l'enquête et ils ont rencontré l'accusé en mai 2018, soit quelques semaines après le meurtre de Marie-Hélène Di Francesca, tuée chez elle par strangulation la nuit du 4 au 5 avril 2018, à Estaimpuis. Jordan David a, ensuite, enterré le corps dans un bois de Cerfontaine.

Devant les experts, le jeune accusé n'a pas nié sa responsabilité dans le crime. Aucun retard mental n'a été relevé chez lui. Un problème d'abus d'alcool a été mentionné par l'accusé mais, selon les experts, il ne s'inscrit pas dans la durée.

Le jour des faits, l'accusé dit avoir bu deux litres de bière avant de se rendre chez la victime.

Les experts ont ressenti des carences affectives chez l'accusé et des passages plus impulsifs, plus réactifs lors de consommation alcoolique. Cependant, Jordan David n'est pas un consommateur habituel et il est un sportif qui pratique régulièrement la course à pied, l'escalade et le parachutisme.

A part cela, Jordan David est une personnalité équilibrée et adaptée, ce qui interpelle l'accusation compte tenu de la froideur dont il a fait preuve après avoir commis le crime. Jordan David a nettoyé la maison avant de mettre le cadavre dans la voiture de la victime. "La méticulosité dont il a fait preuve lors de la reconstitution nous a interpellés. C'est son côté militaire, cartésien, qui a pris le dessus, je pense", a répondu le neuropsychiatre.

Selon les experts, Jordan David ne représente pas un danger social, aucun critère de dangerosité n'a été relevé lors des examens effectués. "Si dangerosité il y a, c'est plus dans un lien affectif mais on ne sait pas dire si cela pourrait se reproduire dans le cadre d'une autre relation", a déclaré le psychologue qui qualifie l'accusé de "personnalité réservée".

Les experts ont noté que Jordan David était affecté par la situation mais ils n'ont relevé aucun stress post-traumatique chez lui.