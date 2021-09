Euroterminal a inauguré une nouvelle zone de transit douanier à destination du géant du e-commerce. Une cérémonie où l’on entendait au loin un chantier et où les convives pouvaient voir le bras d’une pelleteuse s’agiter par-dessus les arbres… Ce site, l’ancien dry port de la Martinoire, a fait l’objet d’une interpellation de l’opposition, voici plusieurs mois. Pas moins de 18 000 tonnes de vieux déchets ménagers issus de l’ancienne décharge mouscronnoise y sont entreposées en tas longilignes sous des bâches.



En mars dernier, la bourgmestre avait promis lors du conseil communal que ce dépôt aurait disparu approximativement aux alentours de l’été. Une date ferme et définitive ne pouvait pas être communiquée puisque le criblage (tamisage) des différents éléments à même le site à l’aide de la machine spécifique devait se faire par beaux temps, sans quoi la terre collerait aux déchets et le tri ne serait pas optimal. Avec l’été pourri que nous venons de vivre, il a fallu patienter… Le soleil et les températures étant réapparus, le travail a pu commencer dès ce mardi matin et devrait être terminé avant la fin de ce mois.

Un travail conséquent annoncé pour un budget d’un peu plus de 260 000€ mené avec l’expertise de la SPAQUE (Société publique d’aide à la qualité de l’environnement).