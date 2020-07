Comme chaque année, la cité des Hurlus participe à l'opération Été solidaire, je suis partenaire !



© DR - Un des projets réalisé lors d'une précédente édition

Durant ces mois de juillet et août, vous croiserez certainement des jeunes occupés à réaliser des petits travaux. Ils sont en effet 36 à avoir répondu présent à l'opération Été solidaire, je suis partenaire auquel la commune prend part depuis plusieurs années.Cette action vise à impliquer les jeunes dans la valorisation, l'amélioration et l'embellissement de leur quartier et de leur environnement ainsi qu'à développer le sens de la citoyenneté et de la solidarité., assure-t-on du côté de la commune.L'opération Été solidaire, je suis partenaire remplit plusieurs objectifs. Elle vise à développer le sens de la citoyenneté chez les jeunes en les impliquant dans la valorisation et l'amélioration de leur quartier et de leur environnement, à promouvoir chez les jeunes le sens de la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté et favoriser les liens intergénérationnels, à améliorer l'estime de soi des jeunes et leur image auprès de la population par la démonstration de leur capacité à s'impliquer dans la réalisation d'une activité au bénéfice de la collectivité et à promouvoir la valeur du travail auprès des jeunes.Huit jeunes créeront un espace convivial sur un terrain situé à l'arrière de l'ancien Sarma du 6 au 17 juillet. Les jeunes vont devoir débroussailler, ramasser les déchets, etc.Au même moment, quatre jeunes vont aménager le contour des arbres qui ont été remplacés dernièrement par la Cellule Environnement avec du Permeo, un mélange de béton et de copeaux de bois. L'objectif est de sensibiliser les jeunes à l'aménagement du territoire, de leur quartier par l'un des animateurs de la Cellule Environnement.Du 20 au 31 juillet, cinq jeunes vont accompagner deux animateurs du Service des Affaires sociales et de la Santé dans divers quartiers mouscronnois afin d'y proposer une animation musicale.Au Mont-à-Leux, du 3 au 14 août, six jeunes vont rénover et embellir le mur situé dans la rue du Riez en bas de la rue Général Leman et ses environs. Ce travail est le fruit d'une concertation en amont entre plusieurs services pour le réaménagement frontalier du parc du Chalet.Durant cette même période, quatre jeunes vont participer au projet visant la rénovation de la salle d'attente de la gare d'Herseaux qui se réalisera en deux temps. Les murs seront d'abord repeints et les faïences nettoyées. Ensuite, une fresque en forme de train en bois de palette sera installée. Chaque jeune pourra laisser son empreinte de participation au projet.Enfin, à Dottignies, du 17 au 28 août, huit jeunes vont redynamiser la cour de récréation de l'école communale par un travail en collaboration avec le Déclic, l'homme de main de l'école et, peut-être, la Régie de quartier Dottignies.Un prolongement à cet objectif de redynamisation de l'école porterait sur la création d'un coin bibliothèque accueillant et cosy.Le travail ne va clairement pas manquer !