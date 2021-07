Face à la catastrophe humaine et matérielle, la Ville de Mouscron mobilise des moyens humains. En effet, un bus de 50 bénévoles partira ce dimanche 25 juillet en direction de Verviers afin d’apporter un soutien logistique sur place. Le rendez-vous est fixé à 08h00 sur le parking haut du CAM. Le retour est prévu vers 20h30.

Dans un souci de bonne organisation, l’inscription est obligatoire via un formulaire ou par téléphone au 056/860.245. Cette inscription permettra également de constituer une réserve de bénévoles, qui seraient sollicités lors des prochaines initiatives, étant donné que ces opérations s’inscrivent dans la durée.

Il est demandé aux bénévoles se munir de leur matériel de nettoyage (les produits d’entretien seront mis à disposition par la Ville de Mouscron), de prendre des vêtements adaptés au nettoyage ainsi que des vêtements et des chaussures de rechange ainsi que d’un pique-nique et de boissons. L’occasion de rappeler que la récolte de dons se poursuit. Les dépôts se font au CAM uniquement.

La Ville de Verviers, que la Cité des Hurlus parraine, a essentiellement besoin de linge de maison, des vêtements pour bébé (uniquement) et des articles de puériculture, des produits d’hygiène, du matériel et produits de nettoyage, des denrées alimentaires ne nécessitant pas de cuisson et de l'eau.