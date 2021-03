"Nous avons eu l'idée de créer une vidéo de quelques minutes qui dénonce certaines discriminations notamment, envers le handicap, la couleur de peau, l'âge ou encore l'orientation sexuelle. Nous souhaitons donc montrer que dans les situations de la vie de tous les jours, on retrouve de la discrimination et que tout le monde n'est pas toujours logé à la même enseigne. Notre but est également de signaler à la population que le Pôle Égalité des Chances est là pour les écouter et les accompagner", déclare Audrey Steinier, coordinatrice du Pôle Égalité des Chances de la Ville de Mouscron.

Durant cette courte vidéo, basée sur le célèbre jeu de société Qui Est-ce, on y découvrira différentes mises en situation afin de sensibiliser les citoyens. Parmi les acteurs, certains jouent leur propre rôle et d'autres se mettent complètement dans la peau d'un personnage.

"Les acteurs sont venus tourner la vidéo bénévolement. Nous avons déjà travaillé avec la plupart et nous avons voulu les mettre en avant. En plus de la vidéo principale, nous allons élaborer des capsules vidéos dans lesquelles, chaque personnage aura la parole et témoignera sur la façon dont il vit la discrimination".

Des vidéos accessibles

Les citoyens auront l'occasion de découvrir ces vidéos dans de nombreux endroits de la Ville de Mouscron. Le but est qu'un grand nombre de la population soit sensibilisé aux discriminations.

"Nous comptons montrer ces vidéos lors d'événements, à la télévision du Centre Administratif de la ville, au cinéma, dans les cafés ou encore à l'hôpital", conclut Audrey Steinier.

Dans le but de dénoncer les discriminations et par la même occasion, faire découvrir le Pôle Égalité des Chances, la Ville de Mouscron compte agir de manière très efficace en lançant une campagne de sensibilisation.