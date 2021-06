C'est donc du mercredi 30 juin au samedi 3 juillet, de 9h à 18h, que le centre de vaccination de Mouscron sera accessible sans prise de rendez-vous préalable à tout citoyen de 16 ans ou plus qui souhaite se faire vacciner et diminuer la propagation du coronavirus. Pour bénéficier du vaccin, il suffit de vous munir de votre carte d'identité et de vous rendre au centre de vaccination situé à la rue de Menin. Le vaccin administré aux citoyens à l'occasion de cette ouverture est uniquement le Pfizer.

La vaccination semble battre son plein dans nos régions et notamment à Mouscron. Vendredi dernier grâce à la porte ouverte organisée au sein du centre de vaccination de Mouscron, 400 citoyens ont été vaccinés et cela, sans avoir pris la peine de prendre rendez-vous. Pour rappel, la Ville de Mouscron avait organisé un événement unique pour initier les jeunes et les moins jeunes à la vaccination. Effectivement, pour combattre le virus, la vaccination d'un maximum de citoyens est primordiale. Vu ce tel succès, le centre de vaccination a décidé de remettre l'événement en place en ce début du mois de juillet.