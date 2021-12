Un wallon sur 4 est considéré comme à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Si l’on ramène ces chiffres aux enfants et aux jeunes adultes, c’est 1 sur 5 qui est touché par la précarité. Tout au long de l’année, la Ville de Mouscron tente de soutenir les citoyens qui font face à des difficultés. La Maison de la Santé dispose par exemple d’un local sanitaire qui offre la possibilité de se doucher et d’effectuer des lessives. Le Guichet du logement qui trouve parmi ses missions, l’accompagnement et le soutien des personnes fragilisées dans leur recherche de logement mais aussi dans les différentes démarches quotidiennes après leur accession à un logement. L’on pourrait encore citer l’aide aux Seniors, aux personnes en situation de handicap, le travail social de proximité…

Les associations locales

En parallèle du service public, il existe nombre d’associations qui œuvrent au quotidien et bénévolement pour soutenir les citoyens qui subissent la pauvreté. Ces associations sont présentes au sein de chaque quartier. Des bénévoles y organisent, entre autres, la distribution d’aide alimentaire. C'est notamment le cas de: Les trois clochers (Herseaux), Le Contact (av. des Archers à Mouscron), Les Restos du Cœur (rue St Pierre à Mouscron), L’Estrella (rue du Nouveau-Monde à Mouscron), Les Relais du Cœur (rue de l’Eglise à Mouscron), Le Shalom (rue de Menin à Mouscron), Le Septentrion (rue Louis Dassonville à Luingne), Le Pivot (rue du Couët à Mouscron).

Une générosité toujours présente

La situation sanitaire reste particulière. L’accès au Centre Administratif Mouscronnois est encore conditionné à la prise de rendez-vous préalable. Les agents communaux sont, comme tous les employés, soumis aux règles du télétravail. Malgré ce contexte, citoyens et employés se sont une nouvelle fois montrés généreux.

Certains établissements scolaires, pourtant perturbés par une fermeture anticipée, ont voulu soutenir l’action. C’est le cas des écoles libres Saint-Paul et Saint-Maur mais aussi de l’institut secondaire Saint-Charles. Le club de Gymnastique Olympique Mouscronnois (CGOM), lui aussi, s’est, comme chaque année, associé au projet.

"Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues déposer leur contribution au pied du sapin. Ces fêtes de fin d’année sont avant tout l’occasion de transmettre les valeurs de solidarité et de partage. En ce sens, le calendrier de l’Avent inversé a accompli sa mission. Malheureusement, les besoins ne disparaissent pas après les fêtes. Si vous souhaitez continuer à soutenir la Banque alimentaire et les associations locales, sous quelque forme que ce soit (don, bénévolat, …), n’hésitez pas à vous rapprocher de leurs responsables", précise Brigitte Aubert, bourgmestre de Mouscron.