Mouscron: Alain Chamfort annulé, Frank Michaël reporté © REPORTERS Mouscron - Comines M. Del.

Le centre culturel de Mouscron s'adapte suite à l'incertitude qui pèse concernant la réouverture des lieux culturels. Face à la crise sanitaire du Covid-19, les lieux culturels doivent constamment s'adapter. Ainsi, devant l'incertitude et pour assurer la sécurité de tous, le centre culturel de Mouscron a dû prendre ses dispositions pour deux concerts.



Tout d'abord en ce qui concerne le concert d'Alain Chamfort prévu initialement le 12 septembre. Ce dernier est annulé. "L'artiste a pris, en effet, l'initiative d'annuler sa tournée prévue en septembre et de la reporter en janvier 2021, explique-t-on du côté du centre culturel hurlu. Malheureusement, pour des raisons de concordance de planning, nous ne pourrons pas accueillir le chanteur début 2021. La résidence et le concert de Mouscron sont donc annulés."



Le 19 septembre, la cité des Hurlus devait ensuite accueillir Frank Michaël pour deux représentations, à 15h et 19h30. "Pour les mêmes raisons, en accord avec l'artiste, sa venue est reportée au 8 mai 2021. Seule la séance de 15h est cependant maintenue."