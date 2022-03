"Il a accompli un travail incroyable en quantité et en qualité durant 3 ans", précise le parti Ecolo à travers un communiqué de presse. "Nous le remercions pour cela mais aussi pour sa bonne humeur communicative. Marc est, en effet, intervenu à de nombreuses reprises lors des Conseils communaux. Il a notamment eu à cœur de défendre les riverains du Bornoville lors du projet d’implantation de l’usine CEBEO. Il s’est aussi inquiété à plusieurs reprises du sort des montagnes de déchets stockés sur l’ancien Dry Port dans le zoning de la Martinoire".

Citons aussi ses nombreuses interventions afin de demander plus d’espaces verts et de plaines de jeux pour les familles Mouscronnoises. Il sera remplacé par Alexandre Ameloot, 41 ans. Mouscronnois depuis sa plus tendre enfance, il vit aujourd’hui avec sa famille recomposée de quatre enfants à la Malcense du côté de Dottignies.

"Je désire m’engager en politique afin de développer l’offre culturelle mouscronnoise. Je suis, entre autres, co-organisateur et co-programmateur des festivités des 24h. J’estime qu’il est possible de mener une politique culturelle plus ambitieuse à Mouscron et qu’elle pourrait surtout s’adresser à tous et toutes. Mon autre cheval de bataille est l’accueil des réfugiés, quelles que soient leurs origines, et leur intégration dans la vie de notre ville. J’estime que nous ne rendons pas suffisamment compte de la richesse que ces rencontres peuvent amener à chacun. Enfin, je suis passionné de sport (football et cyclisme) et j’aimerais m’investir également dans ce domaine au sein du Conseil communal", conclut le nouveau Conseiller communal.