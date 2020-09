Mouscron: Alfred Gadenne à jamais sur sa Grand'Place Mouscron - Comines M. Del. La statue du regretté bourgmestre de la cité des Hurlus a été dévoilée ce vendredi. © DELFOSSE

La date du 11 septembre restera malheureusement gravée à jamais de manière négative pour les Hurlus. Il y a trois ans, tous apprenaient la disparition d'Alfred Gadenne, leur si cher bourgmestre. Depuis, les hommages se sont multipliés. Pour cette troisième année de commémoration, la Ville a souhaité marquer le coup et cela de la plus belle des manières.



En effet, l'administration communale a confié à l'artiste que l'on ne présente plus, Osvaldo Parise, la mission de statufier le regretté bourgmestre. Cette dernière a été dévoilée ce vendredi soir en présence de 200 personnes comprenant notamment la famille d'Alfred Gadenne ou encore les élus communaux et autres officiels. La crise sanitaire du Covid-19 a malheureusement contraint la Ville d'organiser cet événement en comité restreint, sur réservation. Cela n'a toutefois pas empêché les Mouscronnois de venir assister, d'un peu plus loin, à la petite cérémonie.



La bourgmestre Brigitte Aubert était toujours émue au moment de prendre la parole. "Alfred Gadenne comptait offrir plus de présence à son épouse, à sa famille et à ses amis. Il voulait accorder, encore et toujours, sa sympathie naturelle à ses concitoyens. Le malheur a frappé, le temps s'est arrêté, les questions se sont posées. Pourquoi tant de haine déversée sur un homme bon et ouvert aux autres ? Comment rendre hommage à cet homme qui, de sa vie, a payé son engagement citoyen ? Aujourd'hui, l'épisode judiciaire est terminé, les questions suscitent des réponses. Comment saluer sa mémoire ? À l'administration communale, nous avons pensé que cette statue serait un beau symbole de la reconnaissance que nous lui devons. Elle est plantée à l'ombre de l'Hôtel de Ville qu'il a si longtemps fréquenté. Elle tutoie les fenêtres du bureau qu'il a occupé comme bourgmestre. Cette statue est installée sur cette nouvelle Grand'Place qu'il a appelée de ses vœux."



La statue est ainsi d'une taille imposante. "Elle récompense un grand homme. Cette statue a nécessité deux années de labeur, elle représente un homme qui savait ce que le travail veut dire. C'est un homme fier de l'exemple qu'il a donné, de la mission qu'il a accomplie que nous saluons. Un homme fier de la reconnaissance que toute une ville lui offre aujourd'hui. Un homme qui, mieux que représenter sa ville, l'a véritablement incarnée. En lui dédiant cette statue, notre ville montre clairement tout ce qu'elle doit à son bourgmestre. Un grand merci, M. Gadenne."



C'est ensemble que Brigitte Aubert et Agnès Gadenne, la veuve d'Alfred, ont dévoilé la statue. Elle représente le bourgmestre main gauche dans la poche, la droite tendue prête à réaliser sa célèbre poignée de main.



"Tendre la main, notre bourgmestre Alfred Gadenne a donné toute sa valeur à cette expression. Il l'a appliqué tant au sens propre qu'au sens figuré. Des milliers et des milliers de fois, il a salué ses concitoyens en leur donnant la main. Des milliers et des milliers de fois, il leur est venu en aide en leur tendant la main. Le tout avec son éternel sourire, il restera à jamais gravé dans nos mémoires. Son papa, bourgmestre de Luingne pendant trente ans, il lui avait montré le chemin en lui inculquant les valeurs de l'humanisme et de la solidarité. Sa seule volonté était de rendre service. À chacun, il concédait le temps de parole souhaité, il n'a cessé d'être à l'écoute. C'était un homme de proximité, il incarnait Mouscron terre d'accueil et de tolérance."



Avec cette statue, c'est de manière éternelle qu'Alfred Gadenne tendra la main à ses citoyens, à ses Mouscronnois qui lui ont toujours été si chers.



Son créateur, Osvaldo Parise, s'est dit très honoré d'avoir pu réaliser la statue d'Alfred Gadenne. "C'était un homme simple, humble, approchable. La façon qu'il avait toujours de serrer la main et donner cette chaleur le caractérisait. Je voulais représenter par la statue le personnage qu'il était. Je dois vraiment remercier la Ville de m'avoir permis de la réaliser."



Daniel Salomon, grand maître honoraire des Baillis, s'est également exprimé. "Alfred Gadenne était un homme bon et paisible, soucieux du bien-être de tous et spécialement des défavorisés et de ceux qui sont abîmés et meurtris par la vie. Alfred Gadenne était fier d'être Bailli. Il participait à toutes les réunions, toujours avec son bon sens et sa discrétion légendaire. Jamais, il n'a usé de son statut pour imposer quelque chose. Son sourire témoignait du plaisir qu'il avait d'être là. Dans toutes les manifestations où il se présentait, Alfred Gadenne se faisait un point d'honneur à saluer tout le monde et donc à serrer des centaines de mains. Nous ne manquerons pas, à notre tour, de serrer la main de sa statue lors de chacun de nos passages au cœur de notre ville. Alfred Gadenne nous manque beaucoup."



Pour Caroline De Winter, sa nièce, l'œuvre d'Osvaldo Parise permettra à tous les Mouscronnois de se souvenir longtemps encore de l'homme qu'était Alfred Gadenne. "Ce qui émane surtout de cette statue, ce sont les mains. Tout un symbole. Sa gauche bien encrée dans sa poche serrant comme un trésor les milliers de mercis accumulés tout au long de son engagement profond et protecteur de notre ville de Mouscron, là où il fait bon vivre. Puis, forcément la droite, l'apothéose de cette main tendue vers nous tous. La fameuse poignée de main d'Alfred, pour ne pas dire la légendaire. Celle que tous les habitants et visiteurs de notre cité vont avoir le plaisir de se remémorer. C'est un cadeau inestimable pour nous tous."