La police locale de Mouscron lance un appel à témoin dans le cadre d'un accident avec délit de fuite.

Le mercredi 30 septembre, entre 6h10 et 6h20, un accident impliquant une moto et un véhicule a eu lieu au carrefour formé par la Chaussée du Risquons-Tout et la rue Sainte-Germaine à Mouscron.

Le conducteur de la voiture circulait dans la Chaussée du Risquons-Tout en direction du centre. Alors qu'il tournait à gauche en direction de la rue Sainte-Germaine, son véhicule a percuté un motard qui "remontait" la Chaussée du Risquons-Tout en direction de la Chaussée de Lille. Après avoir percuté la moto, le véhicule a poursuivi sa route.

Il s'agit d'un petit véhicule de teinte foncée (noir).

Si vous avez des informations concernant cet accident, merci de prendre contact avec les services de police au +32(0) 56 863 000. Discrétion assurée.