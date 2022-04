Cette année, la foire accueillera près de 110 exposants venus de toutes les provinces de Belgique, de France et d’Allemagne. Il y aura plus de 380 mètres de stands avec de nombreux CD à tous les prix et tous styles musicaux confondus, et toujours autant de bons vieux vinyles qui reviennent à la mode.

À titre de comparaison avec la première foire en 1995, les exposants étaient quarante et le métrage de 125 mètres, Comparée à ses débuts, la foire a presque triplé sa capacité d’accueil !

Des nouveautés

Au rayon des nouveautés, il y aura beaucoup de nouveaux exposants, on trouvera également des platines vinyles de salon à partir de 30 € (stock limité), pour la première fois un stand avec des guitares, le retour d’un exposant avec des accessoires pour protéger et nettoyer ses disques, et également pour la première fois un stand d’un vendeur qui vous fera découvrir des créations d’horloges et d’objets divers à partir de disques vinyles. Plus que jamais, le vinyle revient à la mode et tiendra la vedette avec plus de 70 % de stands dédiés à ce format.

Un bar et une restauration rapide seront ouverts toute la journée.

L’organisateur nous indique ce mardi qu’il reste encore quelques emplacements pour des vendeurs, à 13 € du mètre (réservation obligatoire au 0479 749 247).