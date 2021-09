Actuellement avec trois plâtres, le cheval Texas demeurant à l'association Silence Animal à Mouscron se porte beaucoup mieux. "", précise Dehlia Vandendriessche.

Pour rappel, Silence Animal avait récupéré il y a quelques mois, le cheval Texas âgé de 5 ans. Destiné à l'abattoir, l'animal a été retrouvé dans un bien triste état notamment, avec la peau sur les os, des plaies au postérieur droit et un double sabot à l'antérieure gauche.

"Malgré les soins apportés, Texas souffre beaucoup. D'ailleurs, il a dû être emmené d'urgence à Gand où les vétérinaires ont constaté un taux d'infection élevé dans le sang. Finalement, ils ont trouvé ce qu'il fallait et une seule opération peut le sauver ou il risque de perdre son sabot. On nous a envisagés l'euthanasie mais nous avons refusé ", avait déclaré Delhia Vandendriessche il y a quelques semaines.

Ainsi, comme beaucoup d'ASBL, Silence Animal ne vit que de dons matériels ou financiers. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas forcément nombreux contrairement aux sauvetages et aux frais vétérinaires qui le sont de plus en plus. C'est pourquoi, l'association avait lancé une cagnotte qui a donc porté ses fruits pour subvenir aux besoins de Texas.