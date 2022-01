Conscients des sérieux embarras, pour les commerçants, les riverains et les citoyens, engendrés par le conséquent chantier de réaménagement des rues de Courtrai et Menin, Brigitte Aubert, Bourgmestre et les membres du Collège souhaitent informer la population de l’état d’avancée des embellissements pour ce carrefour fréquenté du centre-ville.

Actuellement, l’entrepreneur réalise la pose des éléments linéaires (complexe bordures et filets d’eau) dans la rue de Menin, le long du parking haut du CAM et plus précisément au niveau des places de stationnement CAR. Le bétonnage des fondations de trottoirs a été fait sur ce petit tronçon. En parallèle, l’entrepreneur effectue les carottages dans les éléments en Pierre Bleue, pour le placement des barrières Saint-Cire de couleur RAL 9011, au niveau du plateau se trouvant au droit du parvis du CAM (rue de Courtrai).

La fin de chantier est prévue, hors intempéries, en fin de semaine du 2 mai 2022. La prochaine opération importante sera la continuité de la pose des éléments linéaires, pour la construction des trottoirs, la pose de gaines et les fondations desdits trottoirs. Ensuite, une semaine sera consacrée pour l’élaboration de la fondation en voirie et quatre semaines pour la mise en œuvre du coffrage, ferraillage et bétonnage du périmètre de voirie. A partir de la semaine du 14 mars 2022 : une période de trois semaines est prévue pour le séchage du béton. Durant ce laps de temps, aucune activité ne pourra avoir lieu sur le chantier. A partir de la semaine du 4 avril 2022, quatre semaines pour l’aménagement des trottoirs (pose des barrettes de Pierre Bleue, éléments sécuritaires à destination des PMR, …).