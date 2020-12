Mouscron: Brigitte Aubert demande au Premier ministre Alexander De Croo la réouverture des métiers de contact Mouscron - Comines M. Del. La bourgmestre de Mouscron s'est notamment appuyée sur la spécificité transfrontalière du territoire. © DELFOSSE/BELGA

Comme toutes les communes transfrontalières, Mouscron vit une situation assez particulière. En effet, si les métiers de contact sont toujours dans l'interdiction d'ouvrir en Belgique, la situation est totalement différente à une poignée de kilomètres de la cité des Hurlus, de l'autre côté de la frontière.



Alors qu'en cette période de fin d'année, la clientèle de ces différents professionnels devrait y être plus nombreuse, la bourgmestre Brigitte Aubert, qui se dit sensible aux conséquences considérables pour le bien-être économique et psychologique des travailleurs de ces métiers de contact, a adressé un courrier au Premier ministre Alexander De Croo afin de solliciter la réouverture de ce secteur, comme l'a fait il y a quelque temps le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois.



" Nos établissements mouscronnois sont fermés, alors que les mêmes établissements français sont ouverts. La clientèle belge fuit donc vers la France toute proche, entraînant une perte de revenus considérables pour nos coiffeurs et instituts. Cela nous laisse craindre le pire pour la survie de ces commerces. En tant qu’autorité locale, je suis solidaire des commerçants de ma commune et j’appelle le Gouvernement Fédéral à réexaminer la question de la reprise des métiers dits de contact", explique Brigitte Aubert.



Cette dernière évoque encore les flux de population que cela engendre. " La gestion de la crise sanitaire réclame une limitation maximale des flux de personnes et une vie sociale qui soit la plus locale possible. Les flux transfrontaliers que nous connaissons actuellement ne sont dès lors pas judicieux. Consciente de la sensibilité de la période, je reste persuadée que cette reprise des métiers de contact doit s’accompagner d’un strict respect des mesures organisationnelles et des protocoles s’y appliquant. J’ai toute confiance en nos commerçants pour la stricte organisation de leur activité."