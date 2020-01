La députée et sénatrice mouscronnoise Fatima Ahallouch, cheffe de groupe PS au conseil communal de la cité des Hurlus, vient de lancer le top départ de la campagne "Mouscron, c’est nous". Une initiative qui vise à récolter les opinions et témoignages de Mouscronnois sur une large série de sujets.

Le nom de la campagne trouve son origine d’un tag de l’artiste graffeur Nesh sur un des murs du Parc des Loisirs. "Un slogan spontané qui sonne comme une évidence. Mouscron, c’est nous, l’ensemble des gens qui s’estiment Mouscronnois, qui vivent, travaillent, étudient, sortent à Mouscron. Jeunes, moins jeunes, Mouscronnois de naissance ou nouveaux arrivants…", détaille Fatima Ahallouch.

Cette dernière souhaite, via cette campagne, interroger le plus grand nombre sur ce qui fait Mouscron, sur ce qui peut être amélioré, sur ce que chacun attend de sa ville.

Dans un premier temps, "Mouscron, c’est nous" se traduit par une enquête en ligne, à retrouver via www.mouscroncestnous.be. "L’idée est de récolter le plus de témoignages, d’opinions, etc. Cette enquête s’adresse à toutes et tous qui souhaitent partager leurs expériences, leurs espoirs et leurs idées pour Mouscron." Chacun a ainsi la possibilité de s’exprimer et de donner son avis.

Les résultats, attendus en mai, permettront alors de dresser une photographie de ce qu’attendent les Mouscronnois. Les répondants à l’enquête pourront alors se montrer volontaires pour la deuxième phase, qui se concentrera sur le concept de citoyenneté.

Deux panels se livreront alors sur différentes questions telles que "C’est quoi, être citoyen de Mouscron ?" ou encore "Comment développer la cohésion, le sentiment d’appartenance à cette communauté qu’ensemble nous formons ?".

Les résultats serviront alors de base de travail pour les années à venir. "Il ne faut pas y voir une construction du futur programme du PS, assure Fatima Ahallouch. Nous souhaitons véritablement travailler avec tout le monde pour le bien-être de notre cité."