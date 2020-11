Mouscron: contrôles fructueux pour le SPF Santé publique Mouscron - Comines M. Del. Vingt-huit enseignes ont été visitées, treize procès-verbaux et un avertissement ont été rédigés. © DR

Les hommes de la Police Locale de Mouscron ne cessent de veiller au bon respect des mesures sanitaires. Ces trois derniers mois, ce sont 325 procès-verbaux qui ont ainsi été rédigés par la police hurlue, principalement pour le non-port du masque, à des infractions à l'interdiction de rassemblements et, depuis la fin octobre, pour déplacements non autorisés, soit le non-respect du couvre-feu.



"Parallèlement à notre action de terrain, des vérifications ont également été menées ce week-end par les contrôleurs du Service Inspection Produits de Consommation du SPF Santé publique, détaille la Police Locale de Mouscron. Ces fonctionnaires fédéraux, en charge du respect des réglementations relatives aux produits à base de tabac, aux cosmétiques, aux cigarettes électroniques ainsi que la réglementation relative à l'interdiction de fumer et celle relative à la vente d'alcool et de tabac aux mineurs, étaient présents dans notre commune dans le cadre du contrôle des mesures sanitaires dans leurs sphères de compétences."



Vingt-huit enseignes ont été visitées afin de vérifier la mise en œuvre du respect de la distanciation sociale imposée à la clientèle dans les établissements, la présence effective de gel désinfectant, le bon placement de la panneautique informative des gestes barrières et l'interdiction de vente de boissons alcoolisées après 20h.



"Leur visite n'a pas été vaine puisque la moitié était en infraction. Les principales infractions, souvent plusieurs par enseigne, constatées concernaient l'absence de moyen d'hygiène des mains à destination des clients, dix PV ont été dressés pour cela, et la vente d'alcool après 20h, trois PV. Au total, treize procès-verbaux et un avertissement ont été rédigés."



Les équipes de la Police Locale de Mouscron ont été appelées à deux reprises pour faciliter les vérifications des contrôleurs chez des exploitants récalcitrants. "Aucun incident n'est toutefois à déplorer."