Il y a un an, Sarah Itoumaïne et son copain Nicolas Vandendorpe ont imaginé la belgiebox. Le principe est simple; créer une cagette de produits frais et de saison, qu’ils déposent les lundi et mardi soir au domicile de leurs clients. À l’époque, ils déclaraient: "Nous avons pour ambition de livrer chacun de nos clients en produits frais qui viennent directement de la ferme ou d’un autre producteur de la région de Mouscron. Nous avons conscience qu’il est difficile de faire le tour des petits commerces avec un emploi du temps chargé, c’est pourquoi nous proposons d’aller chercher les produits de saison nous-même pour ensuite les livrer sur le seuil de la porte des intéressés."

Un an après, le principe plaît! Cependant, Sarah et Nicolas décident de le faire évoluer afin de répondre au mieux au désir de leur clientèle.