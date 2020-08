Pour aider chacun et chacune à traverser au mieux cette période de forte chaleur, de précieux conseils sont à rappeler :

* Bien s’hydrater (eau minérale, jus de fruit, …).

* Eviter la consommation de boissons alcoolisées ou fortement sucrées.

* Eviter l’exposition en plein soleil aux heures les plus chaudes.

* Se protéger du soleil (chapeau, crème solaire, …).

* Eviter de pratiquer des exercices physiques intenses.

* Garder les fenêtres, tentures et stores fermés pendant la journée. Aérer la nuit.

* Penser aux animaux en les hydratant, les nourrissant et en évitant de les laisser seuls dans une voiture.

Une attention particulière est également accordée aux personnes âgées et/ou isolées. Des membres du service des Affaires sociales, soutenus par des jeunes du projet Eté solidaire et leurs animateurs, vont au contact des résidents des quartiers de personnes âgées de Mouscron, Luingne, Herseaux et Dottignies pour échanger, s’inquiéter de l’état de santé et délivrer quelques conseils. Au total, plus de 850 tracts informatifs sont également distribués lors de l’opération. Afin de délivrer le meilleur message possible, les adolescents du projet Eté solidaire ont d’ailleurs été sensibilisés, ce vendredi, en amont de leur tournée, par le Service de Planification d’Urgence.

Un seul numéro à retenir ! Le 056/860.253

Ce numéro du service des Affaires Sociales est utile pour toute question concernant la canicule. Chaque personne qui le souhaite peut aussi s’y inscrire afin d’être suivie. En cas de vague de chaleur, un agent communal prend alors contact pour vérifier si tout va bien.

Les maisons de repos ne sont pas oubliées et font l’objet d’un soutien particulier. Chaque établissement est notamment tenu de désigner un référent-canicule.

Enfin, une action spécifique est organisée à destination des sans-abris, pour leur délivrer des messages de sensibilisation tout en distribuant des bouteilles d’eau et en renseignant sur les lieux d’approvisionnement en eau potable.

Une période de chaleur qui ne doit pas faire oublier que le Covid-19 circule encore. Le respect des gestes barrières et la bonne utilisation du masque restent plus que jamais d’actualité.

Pour combiner au mieux avec la canicule, il est recommandé de :

* Porter un masque clair plutôt que foncé

* Choisir une matière en coton plus légère que le papier (le papier s’humidifie aussi plus vite et nécessite un changement plus régulier)

* Veiller à l’entretien de son masque

Pour tout renseignement complémentaire : Service Planification d’Urgence – 056/860.242