À l'initiative de l'échevin du pôle Développement commercial et innovation, Laurent Harduin, un listing non exhaustif est disponible.



Depuis quelques jours, une liste non exhaustive de commerces de l'entité mouscronnoise ouverts en cette période de confinement est disponible. Une initiative pratique qui permet d'y voir un peu plus clair.En cliquant sur ce >>>LIEN<<< , vous pourrez les découvrir sur une carte.Les commerçants qui souhaitent figurer sur cette liste peuvent prendre contact au 056.860.361 ou via commerce@mouscron.be.