Ces affiches seront notamment disposées dans les commerces.



© VILLEDEMOUSCRON

Depuis le 11 mai dernier, la majorité des commerces ont rouvert leurs portes dans le cadre de la procédure de déconfinement lancée par les autorités fédérales.Brigitte Aubert, en qualité de bourgmestre de la cité des Hurlus, est ainsi tenue de faire appliquer les mesures décidées par les instances supérieures et de veiller au maintien de l'ordre public sur le territoire mouscronnois., assure-t-on du côté de l'administration communale.C'est en ce sens que la Ville a créé plusieurs affiches destinées à rappeler les recommandations sanitaire afin d'accompagner les citoyens et les commerçants de la commune vers ces nouvelles habitudes.Une permanence téléphonique est également assurée tous les jours ouvrables de 9h à 12h et de 13h à 17h au 056.860.326 afin de délivrer toutes les informations ou précisions nécessaires.