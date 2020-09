Ce vendredi soir, la SPA de Mouscron a mis la lumière sur un cas particulièrement honteux de maltraitance animale.En effet, depuis ce vendredi matin, un mouton est attaché alors qu'il présente une blessure. Un essaim de mouches tournant autour de lui..., signale la SPA sur sa page FacebookDe plus, des cadavres d'animaux sont laissés en plein air dans des états plus que déplorables.Ce qui est d'autant plus interpellant que des faits similaires auraient déjà été constatés par différents refuges il y a quelques semaines aux autorités sans, visiblement, de réaction...