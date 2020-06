Ce samedi, un incendie s’est déclaré au numéro 211 de la rue du Nouveau-Monde à Mouscron. Vu l’importance, les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde dirigés par la capitaine Charles Ysebaert ont eu fort à faire pour maîtriser le feu qui s’est rapidement propagé aux habitations situées de part et d’autre et propriétés de la Société de Logements à Bon Marché de Mouscron. Les immeubles concernés sont les numéros 209 et 213. Cinq personnes, dont deux couples, ont été évacuées. Il n’y a aucun blessé.

"Le feu s'est déclaré dans la cuisine d'une maison de rangée composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles. Une défectuosité dans un barbecue électrique serait à l'origine de l'incendie. Le feu s'est ensuite propagé, via les toitures, aux deux maisons mitoyennes", expliquait vle capitaine Charles Ysebaert qui a dirigé l'intervention avec le capitaine Olivier Vanzeveren.

La maison où le feu a pris naissance est détruite. "Les habitations mitoyennes ont été sérieusement impactées à l'arrière. Ces trois maisons ne sont plus habitables et les cinq occupants devront être relogés. Il s'agit de trois familles", poursuit l'officier. On ne déplore toutefois aucun blessé

Présente sur place, la bourgmestre Brigitte Aubert a déclenché le plan PIPS (Plan d’Intervention Psycho-Social) et a fait ouvrir le bâtiment de « La Frégate » situé à quelques centaines de mètres de là pour accueillir les riverains impactés dans ce quartier populaire