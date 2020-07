Mouscron: des infrastructures bientôt plus adaptées pour l'AIS ! © FACEBOOK/AIS Mouscron - Comines M. Del.

Actuellement située à la rue des Combattants, au centre du quartier du Tuquet, l'asbl Mouscron-Logement AIS, pour Agence Immobilière Sociale, travaille sous forme de partenariat public-privé. En effet, des privés mettent à disposition de l'AIS des immeubles. Ces derniers sont ensuite mis en location par l'asbl qui sert alors d'intermédiaire en réalisant par la même occasion tout un travail d'accompagnement social.



Malheureusement trop à l'étroite dans ses locaux actuels, qui sont devenus trop exigus et vieillissants, l'asbl bénéficiera dans un futur proche de toutes nouvelles installations. Ces dernières seront à retrouver au sein du Clos des Ramées, à proximité du centre-ville et donc du CAM, du CPAS et de la Société de Logements de la cité des Hurlus.