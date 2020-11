Mouscron: des lits supplémentaires pour l'abri de nuit Mouscron - Comines M. Del. Le bâtiment situé à côté de l'abri de nuit de la rue de Tourcoing peut également accueillir neuf personnes lorsque le premier est plein. © GUILLAUME JC

La Ville de Mouscron a dernièrement acquis, pour la somme de 100 000 €, l'immeuble situé au 15 de la rue de Tourcoing. Considérant l'état de vétusté de l'immeuble en question, le propriétaire souhaitait s'en séparer.



Comme l'explique la bourgmestre Brigitte Aubert, cet immeuble situé en plein centre-ville pourra être utile à la commune à l'issue d'une démolition. "Tout cela rentre dans l'aménagement du centre-ville et la nouvelle infrastructure qui va arriver dans le cadre du projet Moulin-Val."



La Ville est par ailleurs déjà propriétaire du bâtiment n°13 de cette rue ainsi que du n°11 où l'on retrouve l'abri de nuit.



Ce dernier peut, pour rappel, accueillir neuf personnes. Malheureusement, l'infrastructure affiche régulièrement complet. Lorsque trop de personnes se présentent, les équipes sont malheureusement contraintes de procéder à un tirage au sort afin de désigner les neuf personnes qui pourront passer la nuit au sein de l'abri de nuit.



Afin de mettre fin à pareille pratique, Anne-Sophie Rogghe, conseillère communale Ecolo, avait déjà interpellé la majorité afin de demander des lits supplémentaires. C'est, enfin, chose faite.



Brigitte Aubert a en effet confirmé qu'une extension à l'abri de nuit avait été ouverte au sein du bâtiment voisin et que neuf nouveaux lits sont désormais accessibles.



Un nouveau bâtiment qui n'est ouvert que lorsque l'abri de nuit est complet. Cependant, comme l'explique l'échevin de la Santé Didier Mispelaere, les neuf lits de l'abri de nuit n'ont pas systématiquement trouvé preneurs ces derniers jours. "Depuis que le temps est plus clément, les personnes ne viennent pas toujours à l'abri de nuit."



La Ville n'a pas fait grande publicité de cette information. Cependant la bourgmestre assure que les personnes et services concernés ont bien été mis au fait. "Nous connaissons les personnes qui dorment dehors à Mouscron. Nous sommes en contact avec elles, toute situation est prise en considération."



Brigitte Aubert a encore assuré qu'un autre projet verra le jour prochainement. "Nous ferons également en sorte d'occuper ces personnes durant la journée."