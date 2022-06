En raison de travaux sur les réseaux de télécommunication et électrique nécessitant une ouverture en trottoir dans la rue de Tourcoing entre les numéros 41 à 59, à Mouscron, entrepris par la société Platteau Infra pour le compte de Nethys VOO, en coordination avec Ores, l’Administration communale annonce ainsi des modifications de circulation suivantes : la circulation est interdite dans la rue de Tourcoing à hauteur du tourne-à-droite pour les véhicules venant de la rue du Christ en direction de la rue de Tourcoing jusqu’au vendredi 1er juillet 2022 à 16h. Une déviation est mise en place via la rue des Fabricants et la rue du Val pour rejoindre la rue de Tourcoing.

Par la suite, à partir du lundi 27 juin, des travaux sur le réseau d’eau potable sont également prévus au même endroit. Entrepris cette fois par la société Metubel pour le compte de l’IEG, ces travaux engendreront d’autres modifications de circulation : la circulation sera ainsi également interdite dans le tronçon de la rue de Tourcoing compris entre la rue de la Pépinière et la rue Rémi Cogghe, et cela du lundi 27 juin à 8h30 au vendredi 1er juillet à 17h, la Petite rue sera fermée à la circulation à hauteur du carrefour avec la rue de Tourcoing, mise en double sens de circulation sur toute la longueur de la rue de Bruxelles, entre la rue de Rome et la Petite rue, une interdiction de stationnement sera prévue à hauteur des numéros 15 à 21 de la rue de Bruxelles pour permettre le retournement des véhicules, le sens unique de circulation de la rue de Tourcoing entre la rue du Val et la rue Rémi Cogghe sera inversé.

Les déviations suivantes seront mises en place : pour la circulation venant de la rue de la Pépinière : via la place Charles De Gaulle, la rue Sainte-Germaine, la rue du Bois de Boulogne, la rue du Christ, la rue de Tourcoing, la rue des Fabricants et enfin la rue du Val pour rejoindre la rue de Tourcoing. Pour la circulation venant de la rue du Christ : comme précédemment, via la rue des Fabricants et la rue du Val pour rejoindre la rue de Tourcoing.