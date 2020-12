Mouscron: des modifications de circulation à venir dans la rue Sainte-Germaine Mouscron - Comines M. Del. Des travaux vont y voir le jour dans le cadre des aménagements de sécurité pour la zone 30 de l'hypercentre. © FLEMAL JEAN-LUC

À partir de ce lundi 7 décembre, et ce jusqu'au 8 janvier prochain si des intempéries n'interviennent pas, la rue Sainte-Germaine sera interdite à l'arrêt, au stationnement ainsi qu'à la circulation dans la zone de chantier.



Des travaux vont en effet être réalisés dans le cadre des aménagements de sécurité pour la zone 30 de l'hypercentre de Mouscron.



Le chantier devrait durer quinze jours ouvrables auxquels il faut ajouter une période de deux semaines de séchage durant lesquelles les interdictions restent d'application. Il est ainsi demandé aux usagers de respecter la signalisation qui sera mise en place.



De son côté, l'administration communale assure que l'accessibilité des piétons aux commerces et aux habitations restera garantie. Le dépôt des déchets se fera aux horaires et lieux habituels. Le chantier sera enfin surveillé par les services communaux.